Lega | “Resteremo a oltranza nelle aule” di Senato e Camera

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 30 aprile 2020) L'idea è quella di restare tutti in Aula, praticamente un sit-in permanente "finché Conte non verrà a rispondere". In sostanza, Matteo Salvini vuole i suoi in Parlamento "a". E così è andata. Sono 74 i parlamentari dellainfatti che hanno tracorso la notteaule dellae del. Presenti, tra gli altri, Matteo Salvini aled entrambi i capigruppo nei rispettivi emicicli, come ha comunicato la stessa. "Domani (oggi, ndr) mattina proseguirà la staffetta di deputati eri che non ostacoleranno i lavori parlamentari già previsti". Anzi, fanno notare, sono i deputati della maggioranza che hanno chiesto (e ottenuto nella riunione dei capigruppo) che oggi l`Aula di Montecitorio non votasse il decreto, rimandato a martedì prossimo, per "esser certi di riuscire a partire entro il 10 maggio".Una ...