Lazio | Immobile | «Ripresa Serie A? Vogliamo una risposta»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il capocannoniere dellaA e capitano della, ha parlato ai microfoni diStyle Radio Ciroè intervenuto ai microfoni diStyle Radio per fare il punto in casa biancoceleste tradegli allenamenti, del campionato diA ed emergenza Coronavirus. ALLENAMENTI – «Io sono d’accordo con i compagni e la società. Il presidente ha detto le cose giuste, sarebbe pazzesco che io andassi a Villa Borghese e non a Formello con sei campi e dove mi posso allenare anche da solo senza incontrare nessuno dei miei compagni. Ci sono quattro ingressi diversi, mi sembra davvero discriminatorio. Molti compagni stanno vivendo questa cosa da soli, senza la famiglia, e questo mi dispiace tantissimo quindi stiamo aspettando notizie che speriamo siano positive anche per far distrarre un po’ la gente. Ho sentito molti commenti di ...