La dieta anti colesterolo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Le malattie cardiovascolari come l’infarto, l’ictus sono la prima causa di morte in Italia e nel mondo. Tra i fattori che maggiormente favoriscono il rischio di ammalarsi di queste patologie c’è l’ipercolesterolemia. Il colesterolo alto, in particolare quello cattivo “LDL”, favorisce la formazione di placche che rendono più difficile con il passare del tempo la circolazione sanguigna. «La prima arma di prevenzione contro il colesterolo è limitare i fattori di rischio: la sedentarietà e l’alimentazione scorretta» spiega la nutrizionista Valentina Schirò. Per combattere il problema quindi occorre fare attività fisica con regolarità e seguire una dieta sana ed equilibrata. «A tavola basta scegliere gli alimenti giusti e abbinarli in modo corretto per tenere sotto controllo questo valore» prosegue l’esperta, che qui ci suggerisce cosa mettere nel piatto e cosa invece limitare per una dieta anti colesterolo veramente efficace. Leggi su vanityfair Coronavirus - ecco la dieta anti-Covid : i risultati di una ricerca alla Federico II

La dieta antivirus secondo la Diocesi di Ragusa : niente alcol e mangiate a colori

Costantino Della Gherardesca - lo ricordate prima della dieta? Ha perso 25 kg (Di mercoledì 29 aprile 2020) Le malattie cardiovascolari come l’infarto, l’ictus sono la prima causa di morte in Italia e nel mondo. Tra i fattori che maggiormente favoriscono il rischio di ammalarsi di queste patologie c’è l’ipercolesterolemia. Il colesterolo alto, in particolare quello cattivo “LDL”, favorisce la formazione di placche che rendono più difficile con il passare del tempo la circolazione sanguigna. «La prima arma di prevenzione contro il colesterolo è limitare i fattori di rischio: la sedentarietà e l’alimentazione scorretta» spiega la nutrizionista Valentina Schirò. Per combattere il problema quindi occorre fare attività fisica con regolarità e seguire una dieta sana ed equilibrata. «A tavola basta scegliere gli alimenti giusti e abbinarli in modo corretto per tenere sotto controllo questo valore» prosegue l’esperta, che qui ci suggerisce cosa mettere nel piatto e cosa invece limitare per una dieta anti colesterolo veramente efficace.

latialina : @RafaelTimermans La anti dieta. - PLeggera : Garcinia Cambogia è uno dei migliori integratori anti-fame. Garcinia Cambogia Plus ha una marcia in più, perché svo… - nutrispazio : In questi giorni i medici parlano di eparina, somministrata spesso insieme ad anti-infiammatori. Analizziamo i fatt… - UgoBaroni : RT @VanityFairIt: Ecco gli alleati della chioma - VanityFairIt : Ecco gli alleati della chioma -

Ultime Notizie dalla rete : dieta anti Benessere psicologico a tavola: in forma con la dieta anti stress Ohga! Positiva ma asintomatica al Covid Il caso della nonnina del Cannizzaro

Una storia che diventa il simbolo del ruolo, fondamentale, di anestesisti e rianimatori. (Photo by courtesy of Fabrizio Villa. All Rights Reserved) CATANIA - Ormai è diventata "la nonnina del Cannizza ...

Pelle del viso | come prendersene cura perfettamente

La pelle del viso deve essere sempre curata, in particolar modo nella stagione primaverile, segui i consigli per prendersene cura in modo corretto. La pelle del viso va sempre protetta, è importante p ...

Una storia che diventa il simbolo del ruolo, fondamentale, di anestesisti e rianimatori. (Photo by courtesy of Fabrizio Villa. All Rights Reserved) CATANIA - Ormai è diventata "la nonnina del Cannizza ...La pelle del viso deve essere sempre curata, in particolar modo nella stagione primaverile, segui i consigli per prendersene cura in modo corretto. La pelle del viso va sempre protetta, è importante p ...