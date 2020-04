Ivana Mrazova | Non posso tornare in Italia video

(Di mercoledì 29 aprile 2020), nelle scorse ore, ha registrato una serie di Instagram Stories, sui propri account social, perché ha intenzione di rientrare in(dalla Repubblica Ceca dove risiede la sua famiglia d'origine) per riabbracciare il fidanzato Luca Onestini. La speranza della bella modella sono riposte nel nuovo decreto, approvato dal Governo Conte, che potrebbe permettere ai 'congiunti' di riunirsi durante la fase 2 (anche se la legge, al momento, garantirebbe il ricongiungimento solo tra persone della stessa Regione). L'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip', però, ha voluto vederci chiaro e tentare il tutto per tutto, per rivedere, dopo settimane di lontananza, il compagno. Ecco il suo lungo sfogo su Instagram:: "Nonin" () 29 aprile 2020 14:11.

