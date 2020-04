EureosCriss : RT @Potemkin959: Un operaio urla al premier olandese Rutte ”Non dare i soldi a italiani e spagnoli” Rutte risponde “No no no” e mostra il… - macmac______ : RT @AngeloCiocca: Certo, in questo momento le #polemiche non servono, però sentire il #Premier #olandese che risponde così all'operaio che… - organalia : RT @marcobreso: Il premier olandese Rutte visita un sito per la raccolta rifiuti. Un operaio lo vede e gli dice: “Per favore, non dia i no… - giuantvil : RT @AngeloCiocca: Certo, in questo momento le #polemiche non servono, però sentire il #Premier #olandese che risponde così all'operaio che… - rcarangelo : RT @AngeloCiocca: Certo, in questo momento le #polemiche non servono, però sentire il #Premier #olandese che risponde così all'operaio che… -

Ultime Notizie dalla rete : premier olandese Il premier olandese Rutte getta la maschera e urla all'operaio: "Non darò i soldi agli italiani" (VIDEO) Il Tempo PREMIER, Tunnel sanificatore per tifosi allo stadio?

La Premier non si arrende. Mentre in Francia e in Olanda si è deciso per lo stop definitivo ai campionati, in Gran Bretagna si lavora per ripartire il prima possibile. Al momento il progetto prevede l ...

Van De Beek, aumenta la concorrenza per la Juve: ci sono anche tre club di Premier

La Juventus sembra aver messo gli occhi su Donny Van De Beek, centrocampista dell’Ajax classe 1997. Non mancherà, però, la concorrenza. Secondo quanto riportato da Le10Sport, infatti, sulle tracce del ...

La Premier non si arrende. Mentre in Francia e in Olanda si è deciso per lo stop definitivo ai campionati, in Gran Bretagna si lavora per ripartire il prima possibile. Al momento il progetto prevede l ...La Juventus sembra aver messo gli occhi su Donny Van De Beek, centrocampista dell’Ajax classe 1997. Non mancherà, però, la concorrenza. Secondo quanto riportato da Le10Sport, infatti, sulle tracce del ...