Ida Platano è andata via | L’ex dama di Uomini e Donne sta vivendo un trauma (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ida Platano scappa di casa e racconta quello che le sta succedendo in queste settimane difficili. Quali sono state le sue parole? La ex dama del trono over di Uomini e Donne sembra aver avuto un grandissimo momento di sconforto nelle ultime ore, mostrandosi agli occhi dei propri fan distrutta e amareggiata. Ida Platano continua … L'articolo Ida Platano è andata via L’ex dama di Uomini e Donne sta vivendo un trauma proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Trono Over | Ida Platano amareggiata : “Mi è stata portata via”

