Fumo passivo killer, da bimbi aumenta mortalità anche a non fumatori (Di mercoledì 29 aprile 2020) anche chi non ha mai toccato una sigaretta ha un maggior rischio di morire da adulto per problemi respiratori se è cresciuto in una casa dove invece si fumava. Lo ha scoperto uno studio della American Cancer Society pubblicato dall'American Journal of Preventive Medicine.I ricercatori hanno sottoposto a questionari sull'esposizione al Fumo oltre 70mila persone che non avevano mai fumato, che avevano fra i 50 e i 74 anni all'inizio dello studio, e che sono state seguite per 22 anni. Chi viveva con un fumatore durante l'infanzia ha mostrato una mortalità aumentata del 31% per broncopneumopatia cronico ostruttiva (Bpco) rispetto a chi non aveva fumatori in casa, un tasso che corrisponde ad un aumento di sette morti ogni centomila persone esaminate. anche vivere con un fumatore da adulto ha conseguenze gravi, spiegano gli autori, con un aumento del 9% della mortalità ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - nuovo sospetto : potrebbe trasmettersi con il fumo passivo

Coronavirus - De Luca : “Il coronavirus si prende anche con il fumo passivo” (Di mercoledì 29 aprile 2020)chi non ha mai toccato una sigaretta ha un maggior rischio di morire da adulto per problemi respiratori se è cresciuto in una casa dove invece si fumava. Lo ha scoperto uno studio della American Cancer Society pubblicato dall'American Journal of Preventive Medicine.I ricercatori hanno sottoposto a questionari sull'esposizione aloltre 70mila persone che non avevano mai fumato, che avevano fra i 50 e i 74 anni all'inizio dello studio, e che sono state seguite per 22 anni. Chi viveva con un fumatore durante l'infanzia ha mostrato una mortalitàta del 31% per broncopneumopatia cronico ostruttiva (Bpco) rispetto a chi non avevain casa, un tasso che corrisponde ad un aumento di sette morti ogni centomila persone esaminate.vivere con un fumatore da adulto ha conseguenze gravi, spiegano gli autori, con un aumento del 9% della mortalità ...

nebulosa_mente : Fumo passivo di pipa con tabacco Black Ambrosia, not bad at all. - C_Carlotta_C : @McLovin12631212 se per rompicazzo intendi odiare il fumo passivo, non fumare in spazi chiusi, lasciare la finestra… - cesareserono : Anche il fumo passivo aumenta il rischio di sviluppo di diabete - Iemmoz : @Renato19571 @PresMoratti Gli ospedali sono riempiti da persone che hanno problemi a causa del fumo. Attivo e passi… - alevarone : @FrancescoPecugi @AngeloBraga2 Gli incidenti stradali e il fumo non contagiano un sacco di persone che possono pote… -