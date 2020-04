Eleonora Daniele, rivelazione su Ivan Cottini: “Per la prima volta…” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Storie Italiane, Eleonora Daniele a Ivan Cottini: “Parli per la prima volta della tua separazione…” E’ stato Ivan Cottini uno degli ospiti di Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 29 aprile 2020, giornata internazionale della danza. Intervenuto ovviamente in collegamento via skype da casa sua, il modello e ballerino affetto purtroppo da SLA, ha fatto una confessione sulla sua vita privata. Eleonora Daniele ha infatti premesso: “Oggi parli per la prima volta della tua separazione. Te la senti?”. E’ la prima volta che lo faccio. Quando le cose finiscono è sempre colpa di entrambi. E’ stata una cosa arrivata così velocemente e, a causa della quarantena, ho avuto peraltro poco spazio di manovra ha dichiarato lui. Ivan Cottini confessa ad Eleonora Daniele a Storie Italiane: “Senza mia ... Leggi su lanostratv Eleonora Daniele si commuove ascoltando la canzone di Barbarossa

Eleonora Daniele scoppia a piangere a dirotto a Storie Italiane : c’entrano i suoi genitori

Eleonora Daniele piange in diretta per i suoi genitori - cosa è successo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Storie Italiane,: “Parli per lavolta della tua separazione…” E’ statouno degli ospiti dinella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 29 aprile 2020, giornata internazionale della danza. Intervenuto ovviamente in collegamento via skype da casa sua, il modello e ballerino affetto purtroppo da SLA, ha fatto una confessione sulla sua vita privata.ha infatti premesso: “Oggi parli per lavolta della tua separazione. Te la senti?”. E’ lavolta che lo faccio. Quando le cose finiscono è sempre colpa di entrambi. E’ stata una cosa arrivata così velocemente e, a causa della quarantena, ho avuto peraltro poco spazio di manovra ha dichiarato lui.confessa ada Storie Italiane: “Senza mia ...

KontroKulturaa : Eleonora Daniele scoppia a piangere a dirotto a Storie Italiane: c'entrano i suoi genitori - - infoitcultura : Eleonora Daniele piange in diretta per i suoi genitori, cosa è successo - SenatoreF : RT @SenatoreF: #storie_italiane #lockdown i destroidi la stanno buttando sul melodramma Eleonora #daniele i bambini di sicuro comprendo… - SenatoreF : #storie_italiane #lockdown i destroidi la stanno buttando sul melodramma Eleonora #daniele i bambini di sicuro… - LadyNews_ : #EleonoraDaniele incinta in tv fino al 29 maggio: 'Dopo il parto, la seconda laurea' -