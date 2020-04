Dyson V11 Extra | l' aspirapolvere è ancora più potente e riconosce le

(Di mercoledì 29 aprile 2020)V11; l'ultimodi un lungo processo di innovazione iniziato 25 anni fa. Nel 1993, l'idea che l'di casa potesse essere leggero, bello da vedere e comodo da utilizzare era un miraggio. Eravamo pieni di cavi, traini e scope ingombranti da nascondere nel ripostiglio. Ci voleva un'idea rivoluzionaria per spazzare via le abitudini del passato e far strada al futuro: come potevamo rendere migliore quell'elettrodomestico così faticoso da utilizzare? Jamesprese ispirazione dalla soluzione ciclonica utilizzata nelle segherie, realizzando un filtro capace di raccogliere la polvere, senza dover fare i conti con membrane o sacchetti di alcuna sorta, lanciando così nel 1993 il primociclonico al mondo. Da allora ha scatenato un processo di rivoluzione nel mondo della pulizia domestica, che ci ha consentito di fare passi ...

Dyson presenta un nuovo modello della versione V11, con Dyson V11 Extra Pro che prende come basi Dyson V11 Absolute offrendo un particolare non da poco come la possibilità di sostituire la batteria in ...La nuova versione dell'aspirapolvere senza fili della società britannica dispone di uno nuovo slot per la batteria rimovibile. Per raddoppiare - grazie a una seconda unità in dotazione - l'autonomia ...