Diventa cieco ogni volta che fa se**o: medici sconvolti “ma lei ha…” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Una storia incredibile che arriva da Copenhagen. Un uomo, perfettamente in forma, ogni volta che va a letto con qualcuno perde la vista, Diventa davvero cieco, per alcuni minuti. Qualcosa di inspiegabile, anche per i medici. Ma attenzione, il problema era… Perde la vista ogni volta che lo fa Detta così sembra davvero impossibile, ma è una storia vera. Un uomo a Copenhagen perde la vista ogni volta che ha un rapporto intimo con una donna. L’effetto dura per alcuni minuti; un sorta di cecità a tempo. Dopo un po’ ha scelto di recarsi in ospedale e di raccontare di questi episodi ai medici. All’inizio anche per il personale medico è stato davvero difficile stabilire una diagnosi. Sembravano non trovare nulla che non andasse. Dopo una serie di accertamenti, i medici sono arrivati a decretare che l’uomo in realtà aveva ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 29 aprile 2020) Una storia incredibile che arriva da Copenhagen. Un uomo, perfettamente in forma,che va a letto con qualcuno perde la vista,davvero, per alcuni minuti. Qualcosa di inspiegabile, anche per i. Ma attenzione, il problema era… Perde la vistache lo fa Detta così sembra davvero impossibile, ma è una storia vera. Un uomo a Copenhagen perde la vistache ha un rapporto intimo con una donna. L’effetto dura per alcuni minuti; un sorta di cecità a tempo. Dopo un po’ ha scelto di recarsi in ospedale e di raccontare di questi episodi ai. All’inizio anche per il personale medico è stato davvero difficile stabilire una diagnosi. Sembravano non trovare nulla che non andasse. Dopo una serie di accertamenti, isono arrivati a decretare che l’uomo in realtà aveva ...

marco0190 : @AndreaF17130088 @Scacciavillani @Maxtom49 Non è che se uno diventa cieco al punto da non rendersi conto che Salvin… - Jessicapaci_ : RT @mrsherbots: RAGA MA RAMA CHE DIVENTA CIECO? ma come si dimentica una scena del genere, come? non ho mai pianto così tanto nella mia vit… - nephilimsel : RT @mrsherbots: RAGA MA RAMA CHE DIVENTA CIECO? ma come si dimentica una scena del genere, come? non ho mai pianto così tanto nella mia vit… - DemiSmilee : @mrsherbots Quando Rama diventa cieco, uno delle volte in cui ho più pianto per una serie - italian_mahomie : RT @mrsherbots: RAGA MA RAMA CHE DIVENTA CIECO? ma come si dimentica una scena del genere, come? non ho mai pianto così tanto nella mia vit… -

Ultime Notizie dalla rete : Diventa cieco Diventa cieco ogni volta che fa se**o: medici sconvolti "ma lei ha..." Velvet Gossip Diventa cieco ogni volta che fa se**o: medici sconvolti “ma lei ha…”

Una storia incredibile che arriva da Copenhagen. Un uomo, perfettamente in forma, ogni volta che va a letto con qualcuno perde la vista, diventa davvero cieco, per alcuni minuti. Qualcosa di inspiegab ...

Sliding Doors: il significato metaforico del film con Gwyneth Paltrow

Sliding Doors è un film del 1998 diretto da Peter Howitt e tratto da un’idea del regista polacco Krzysztof Kieslowski, che nel suo film del 1981 Destino cieco aveva affrontato il tema del fato. La tra ...

Una storia incredibile che arriva da Copenhagen. Un uomo, perfettamente in forma, ogni volta che va a letto con qualcuno perde la vista, diventa davvero cieco, per alcuni minuti. Qualcosa di inspiegab ...Sliding Doors è un film del 1998 diretto da Peter Howitt e tratto da un’idea del regista polacco Krzysztof Kieslowski, che nel suo film del 1981 Destino cieco aveva affrontato il tema del fato. La tra ...