Delivery in Campania, attività di ristorazione aperte anche il 1° maggio (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’Unità di Crisi ha specificato come l’attività di Delivery in Campania per pub, bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie sia consentita anche il 1° maggio. Delivery in Campania Il prossimo primo maggio le attività di ristorazione (fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie), possono restare aperte con le modalità stabilite dall’ordinanza precedente, quindi per l’attività di consegna a domicilio. E’ quanto ricorda l’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-2019. L'articolo Delivery in Campania, attività di ristorazione aperte anche il 1° maggio proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi su 2anews FOTO - Torna il delivery in Campania - per Demme e Zielinski serata sushi

Andare su Just Eat e scoprire che solo in Campania ci sono orari per il delivery

