Debito pubblico e deficit alle stelle? Non serviranno misure ‘lacrime e sangue’ secondo

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 29 aprile 2020) E’ vero che iled il, a causa della ‘potenza’ di fuoco dettata dalla maxi manovra in risposta all’emergenza Covid-19, hanno raggiunto vette inimmaginabili per il nostro Paese, così da farci temere il peggio ma, ‘tranquilli’, come tiene a sottolineare il ministro Gualtieri, per recuperare “non saranno necessarielacrime e sangue” . Anzi, il ministro dell’Economia è intervento alla Camera, per spiegare che sì ora “il bilancio sarà espansivo”, ma “già da il prossimo annoe ilinizieranno a scendere”. Il decreto liquidità sta entrando a regime Ma come fare? Semplice: rivedendo – per l’ennesima volta – la spesa pubblica, gli investimenti di crescita e, cosa da niente, puntando sulla lotta ...