Dal governo vogliamo decisioni, non «indicazioni» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Per ripartire, altrove si decide, si trovano soluzioni, si prendono misure urgenti. Da noi, «presto» il governo ci farà sapere.In queste settimane ho ricevuto moltissime lettere. Sarà perché chiusi in casa si è più portati a scrivere. Sarà perché ciò che stiamo vivendo spaventa. Sta di fatto che ogni giorno sono numerosissime le email che giungono in redazione. Alcune le ho pubblicate nella pagina dell'editoriale, rispondendo ai quesiti che mi venivano sottoposti. È giusto dare la precedenza ai giovani nelle terapie intensive? Come faranno le nostre aziende a sopravvivere dopo due mesi di chiusura? Perché si fa così fatica nel nostro Paese a fare quello che serve, compreso comprare delle semplici mascherine che difendano dal virus? Sì, le domande sono state le più varie. Ma mentre si ... Leggi su panorama Parchi aperti dal 4 maggio : a Roma la Raggi in disaccordo col governo

Dalla Spagna spingono - Governo e Liga aprono al ritorno in campo : “Prendiamo esempio da chi riparte”

Conte bersagliato - è guerra alla Fase 2 del governo : dpcm scandalo istituzionale (Di mercoledì 29 aprile 2020) Per ripartire, altrove si decide, si trovano soluzioni, si prendono misure urgenti. Da noi, «presto» ilci farà sapere.In queste settimane ho ricevuto moltissime lettere. Sarà perché chiusi in casa si è più portati a scrivere. Sarà perché ciò che stiamo vivendo spaventa. Sta di fatto che ogni giorno sono numerosissime le email che giungono in redazione. Alcune le ho pubblicate nella pagina dell'editoriale, rispondendo ai quesiti che mi venivano sottoposti. È giusto dare la precedenza ai giovani nelle terapie intensive? Come faranno le nostre aziende a sopravvivere dopo due mesi di chiusura? Perché si fa così fatica nel nostro Paese a fare quello che serve, compreso comprare delle semplici mascherine che difendano dal virus? Sì, le domande sono state le più varie. Ma mentre si ...

matteosalvinimi : Anche il mondo della moda (oltre 20mila addetti per 4600 realtà) non ha risposte chiare dal governo, e rischia di a… - ManlioDS : Ultimo lunedì del mese #Salvini con felpa e 'riapriamo tutto'. Primo lunedì occhiali camicia e 'serve programmare l… - Mov5Stelle : La voglia di ripartire è tanta ma ci vorrà prudenza per non vanificare gli sforzi fatti. Anche la Federazione degl… - Andrea_Radic : RT @comuni_anci: «Dal 4 maggio soluzioni per genitori che tornano a lavoro. Procedure snelle e risorse per dotare famiglie meno abbienti di… - marielSiviglia : RT @re_assoluto: Dopo 2 mesi di lockdown deciso dal Governo, gli aiuti economici da parte dello Stato si sono concretizzati nei soli 600 eu… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal governo Fase 2, ovvero Conte a casa: Renzi deve uscire dal governo e salvare l’Italia Il Fatto Quotidiano