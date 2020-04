Coronavirus, parla Sileri: “Anche un’amicizia è un affetto stabile” – VIDEO (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri fa sapere che anche gli amici sono affetti stabili, dopo il 4 maggio gli amici si possono incontrare Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, parlando della Fase 2 del Coronavirus a ‘Un giorno da pecora’ su Radio 2 ha detto: “Anche un’amicizia è un affetto stabile, a volte è migliore di … L'articolo Coronavirus, parla Sileri: “Anche un’amicizia è un affetto stabile” – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus - il governo chiede il ritiro dell’emendamento Ceccanti (Pd) : propone che i Dpcm passino dal Parlamento

