Coronavirus | il Covid-19 non è più uno ‘sconosciuto’ | ecco i farmaci anche comuni che

Fino ad appena un mese fa, potremmo dire, che tutto ciò che riguardava le terapie Covid 19, si stesse apprendendo dalle esperienze fatte giorno dopo giorno dai clinici trovatisi a combattere sul campo un nemico sconosciuto. Per tutto il mondo scientifico, dapprima l'esperienza cinese, poi quella italiana, con i contribuiti delle prime autopsie fatte durante le tante emergenze vissute, sono state un laboratorio di sperimentazione della conoscenza sulle possibilità di utilizzo di terapie efficaci. Le informazioni arrivate dai medici che hanno fatto così esperienza (non come definiti da alcuni "esperti"), hanno descritto un preciso decorso della malattia in 3 fasi distinte: Una fase "Virale" iniziale, durante la quale il virus si moltiplica nelle cellule dell'ospite e che crea diversi sintomi come malessere generale, febbre e ...

Coronavirus, approvato piano sanitario degli ospedali non-Covid in Veneto. Zaia: "Tamponi obbligatori e visite solo una persona alla volta"

Ecco il consueto aggiornamento dell’emergenza Coronavirus sul territorio dell’Isola del Giglio, fatto dal sindaco Sergio Ortelli. “I due tamponi di controllo eseguiti ieri sono risultati negativi – ...

I fondi serviranno per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e saranno gestiti a livello regionale e poi distribuiti alle realtà locali Ancora un aiuto dal mondo delle fondazioni bancari ...

