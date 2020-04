Coronavirus | Fondazione Cariplo riprogramma attività 2020 | in campo 60 mln 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Adnkronos) – A partire dal riorientamento di questi contributi, laintende sfruttare anche l’effetto volano per mobilitare ulteriori risorse, attraverso altre risorse raccolte dai progetti sostenuti, collaborazioni con le Fondazioni di Comunità e risorse raccolte da possibili partner. Lazione, che verrà approfondita nelle prossime settimane, individua sei obiettivi prioritari attorno ai quali riorientare le risorse e l’impegno delle aree filantropiche della: il contrasto alle nuove povertà causate dalla crisi e dal maggior distanziamento sociale che ne deriverà, il sostegno agli enti del terzo settore in gravi difficoltà, l’individuazione di opportunità di sviluppo economico e di creazione di posti di lavoro, soprattutto in chiave green, il ripensamento dei modelli di ...