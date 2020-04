**Coronavirus: dl aprile slitta a maggio, pressing Gualtieri per chiudere in settimana** (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Non sarà in Consiglio dei ministri stasera né tantomeno dovrebbe arrivare domani, ultimo giorno del mese. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, il dl aprile non sarà chiuso, appunto, entro aprile, ma slitterà a maggio. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri spinge per approvarlo in settimana, di certo si lavora per dare il disco verde entro mercoledì della prossima settimana. Ma di ritardo in ritardo -causa Def – e per via anche delle mancate intese sui punti nevralgici del provvedimento, il via libera simbolico entro il mese sembra ormai sfumato. L'articolo **Coronavirus: dl aprile slitta a maggio, pressing Gualtieri per chiudere in settimana** proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro **Coronavirus : dl aprile slitta a maggio - pressing Gualtieri per chiudere in settimana**

