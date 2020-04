Conte, dal Primo Maggio di Taranto accuse: “Venuto qui, poi più danni che altro” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Durante la conferenza stampa di presentazione dell’Uno Maggio di Taranto, manifestazione del Primo Maggio che si svolge in Puglia ogni anno, è stato inevitabile anche parlare delle iniziative messe in atto dal Governo presieduto da Giuseppe Conte per l’emergenza Ilva. Quando abbiamo chiesto se fosse cambiato qualcosa dopo la visita del premier lo scorso 24 dicembre il membro del comitato Viviana Rondinelli ha attaccato: “Ha fatto qualcosa di più, ma in una direzione opposta rispetto a quanto ci aspettavamo. Si è seduto come se fosse l’amico degli operai dicendo che la prima cosa è la salute, ma poi si è calato le brache davanti a ArcelorMittal concedendo loro delle garanzie enormi. Il Governo ha passato la decisione delle attività produttive da tenere aperte al prefetto, esautorando sindaco e regione. Noi ci ... Leggi su giornalettismo Sondaggi - la Lega scende ancora : ha perso 9 punti dalle Europee. Pd e M5s stabili. Tra i leader guida sempre Conte : fiducia al 60%

