Cinquanta sfumature di Agassi

Leggi su agi

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Inutile chiedersi se a cinquant'anni Andre Agassi odi ancora il tennis. Chi ha letto la sua autobiografia, Open, sa che quel verbo, odiare, non può essere sostituito da nessun sinonimo. È l'odio per il gioco che ha spinto Agassi a soffrire così tanto per ogni sconfitta e a godersi così poco le vittorie, alcune storiche, alcune magnifiche, che lo hanno reso uno dei giocatori più forti di sempre. Agassi giocava a tennis perché nella vita non avrebbe potuto fare nient'altro. E non per colpa sua. A sette anni, nel deserto del Nevada, non lontano da Las Vegas, aveva imparato ad affrontare, con la racchetta in mano, quello che chiamava “il drago”, dietro una rete più alta di 15 centimetri del normale. Lì, in piedi, mingherlino, provava a difendendosi dalle 2500 palline al giorno scagliate a velocità ultraterrena da ...