Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 29 aprile 2020) La mia amica Luciana Percovich ha ‘postato’ (come orribilmente si dice) su facebook la versione di ‘Bella’ di Goran Bregovic. È una bellissima versione, allegra e coinvolgente. Davanti a lui una folla di ragazze e ragazzi con le braccia alzate cantano “”, secondo la sua pronuncia. Anche a me verrebbe ora di cantare ‘’, anche se posso solo disperderlo sulle acacie. Il 25 aprile ha cavalcato questa canzone, una delle canzoni più tristi che conosca: non parla … Continua L'articoloproviene da il manifesto.