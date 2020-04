Autocertificazione fase 2, cosa scrivere per i “congiunti” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il “caso congiunti” non accenna a sgonfiarsi. L’espressione utilizzata dal Premier Conte nella conferenza stampa dello scorso 26 aprile per indicare le persone che è possibile andare a visitare, infatti, ha finito con il creare non poca confusione, tanto tra i cittadini quanto tra esperti legali. Inizialmente si pensava che ci si riferisse solamente a genitori, fratelli, sorelle, nonni e zii, ma un chiarimento successivo di Palazzo Chigi ha allargato anche a compagni, fidanzati e “affetti stabili”. Sorge ora il dubbio su come debbano essere indicati questi “affetti stabili” nell’autodichiarazione necessaria per allontanarsi da casa. Ossia: nell’Autocertificazione della fase 2 si dovranno inserire i nomi dei famosi congiunti e affetti stabili oppure non sarà necessaria indicazione di alcun tipo? Una risposta certa ancora ... Leggi su quifinanza Fase 2 - ecco quali sono le 4 regole per compilare l'autocertificazione

