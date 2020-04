Asteroide | Luciana Littizzetto fa un appello agli alieni video

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 29 aprile 2020)parla dell'arrivo dell'del 29 aprile in collegamento da casa sua e fa un: 'Venite giù, non c'è traffico e nessuno vi rompe' Considerato il periodo che stiamo attraversando, nelche vi presentiamo, non si sente tranquilla sul passaggio dell', oggi 29 aprile. Le possibilità colpisca la terra sono infinitesimali ma la simpatica conduttrice, forse per sentirsi più sicura, vuole fare un. Nellaclip che vedete che potete trovare anche sul sito di RaiPlay, nel suo solito appuntamento domenicale con Fabio Fazio, la cabarettistaparlando dell'attuale momento ricorda l'arrivo dell'che oggi dovrebbe sfiorare la terra. "Ci manca anche l'che arriverà il 29 Aprile - dice- gli scienziati dicono che verremo ...