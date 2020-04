Ajax, Onana ai saluti: «Ora è il momento di fare un passo in avanti» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Andrè Onana lascerà l’Ajax in estate: questa l’intenzione del portiere dei Lancieri che interessa a Milan e Barcellona Andrè Onana ha parlato del suo futuro ai microfoni di AD lasciando presumere che lascerà l’Ajax in estate. Il portiere interessa in particolar modo a Milan e Barcellona. ADDIO – «Ho vissuto cinque belle stagioni qui, però è arrivato il momento di fare il passo successivo. Non fraintendete, sono molto felice all’Ajax e grato al club. Ma siamo arrivati a questo accordo l’anno scorso. Ancora non so cosa succederà, ma la mia intenzione è chiara». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Onana al Milan?/ Calciomercato - anche il portiere dell'Ajax per il post-Donnarumma

