Ponte di Genova, Conte “Nuova luce sull’Italia” (Di martedì 28 aprile 2020) Genova (ITALPRESS) – “Per quanto oggi non possa essere un giorno di festa perche’ origina da una tragedia, siamo consapevoli che da Genova si radia una nuova luce sull’Italia. Oggi restituiamo un nuovo volto all’Italia intera”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione del varo dell’ultima campata del nuovo Ponte di Genova. Erano presenti inoltre il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, Pietro Salini,ad di Salini Impregilo, Giuseppe Bono, amministratore delegato diFincantieri, i due commissari per l’emergenza e per laricostruzione, rispettivamente il presidente della LiguriaGiovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci.“Cercheremo di replicare – ha continuato il premier – il modello Genova, tanto piu’ oggi, in quanto stiamo vivendo questa emergenza. Genova ci insegna che il ... Leggi su ilcorrieredellacitta Genova ha di nuovo il suo ponte - completato il varo

