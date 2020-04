Pil, Gualtieri “Stime prudenziali per il 2021” (Di martedì 28 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Le stringenti misure di contenimento dell'epidemia hanno avuto un impatto senza precedenti sull'economia, la chiusura di molte attivita' hanno avuto pesanti ripercussioni sulla domanda e offerta. E' ragionevole attendersi una rilevante caduta del Pil a marzo e aprile a cui dovrebbe esserci un parziale recupero da maggio”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in audizione presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.“La riduzione dei contagi sta rendendo possibile un allentamento delle misure e un cauto ritorno alla normalita'; ci si attende un rimbalzo nella seconda meta' dell'anno, tuttavia il recupero non consentira' di riassorbire rapidamente le forte perdite”, ha aggiunto. Per Gualtieri “la contrazione del Pil nell'anno in corso e' valutabile all'8%, seguita nel 2021 da una ... Leggi su liberoquotidiano Gualtieri "Ok eurobond Mes - ma senza condizionalità"/ "Contrazione PIL grave ma..."

Coronavirus - Conte : «Per l'emergenza 25 miliardi». Gualtieri : «Più facile stop a rate mutui e prestiti - prevedibile forte calo Pil»

Coronavirus - Conte : «Per l'emergenza 25 miliardi». Gualtieri : «Più facile stop a rate mutui e prestiti - prevedibile forte calo Pil» (Di martedì 28 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Le stringenti misure di contenimento dell'epidemia hanno avuto un impatto senza precedenti sull'economia, la chiusura di molte attivita' hanno avuto pesanti ripercussioni sulla domanda e offerta. E' ragionevole attendersi una rilevante caduta del Pil a marzo e aprile a cui dovrebbe esserci un parziale recupero da maggio”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto, in audizione presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.“La riduzione dei contagi sta rendendo possibile un allentamento delle misure e un cauto ritorno alla normalita'; ci si attende un rimbalzo nella seconda meta' dell'anno, tuttavia il recupero non consentira' di riassorbire rapidamente le forte perdite”, ha aggiunto. Per“la contrazione del Pil nell'anno in corso e' valutabile all'8%, seguita nel 2021 da una ...

Capezzone : +Oggi su @laveritaweb+ Def e doppio standard giallorosso: -Gualtieri nega che pure senza Coronavirus si era a un pa… - zazoomnews : Pil Gualtieri “Stime prudenziali per il 2021” - #Gualtieri #“Stime #prudenziali #2021” - Noovyis : (Pil, Gualtieri “Stime prudenziali per il 2021”) Playhitmusic - - ZerounoTv : Pil, Gualtieri “Stime prudenziali per il 2021” - Le_Baron__Rouge : RT @Black300Joe: #Gualtieri ha appena dichiarato in audizione che la politica 'espansiva' del 2020 e 2021 verrà messa sotto l' osservazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Pil Gualtieri Gualtieri: stop all’Iva sulle mascherine per tutto il 2020. Rinvio scontrini elettronici Il Sole 24 ORE Pil, Gualtieri "Stime prudenziali per il 2021"

E' ragionevole attendersi una rilevante caduta del Pil a marzo e aprile a cui dovrebbe esserci un parziale recupero da maggio". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri ...

La Manovra sarà espansiva e di entità mai vista dal dopoguerra ad oggi. Gualtieri: “6 miliardi di investimenti l’anno fino al 2031”

“Noi vorremmo che il recovery fund sia operativo già dall’estate e possa offrire il suo sostegno non solo con prestiti a lungo termine ma anche con trasferimenti diretti”. E’ quanto ha detto il minist ...

E' ragionevole attendersi una rilevante caduta del Pil a marzo e aprile a cui dovrebbe esserci un parziale recupero da maggio". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri ...“Noi vorremmo che il recovery fund sia operativo già dall’estate e possa offrire il suo sostegno non solo con prestiti a lungo termine ma anche con trasferimenti diretti”. E’ quanto ha detto il minist ...