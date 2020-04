PC gaming fisso | le migliori configurazioni

(Di martedì 28 aprile 2020) In questa guida vi proponiamo leper realizzare il miglior PCper ogni fascia di prezzo. Un computer dedicato alche si rispetti viene assemblato pezzo per pezzo dall’utente. In leggi di più...

Ultime Notizie dalla rete : gaming fisso

Teleacras

Lo chassis dell'HP Pavilion Gaming 15 è tutto in plastica, ma di buona qualità e dalla resa estetica eccellente. L'unico dubbio riguarda la tendenza di coperchio e schermo a piegarsi un po' troppo, ma ...Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio per comprare un nuovo pc fisso. Dopo quasi 10 anni di onorata carriera, temo che il mio pc stia per abbandonarmi. Ieri sera si è completamente freezato e non r ...