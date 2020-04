Madonna, primo bacio ufficiale col toyboy Ahlamalik (Di martedì 28 aprile 2020) Madonna esce allo scoperto. Complice la quarantena, che fa capire molte cose, soprattutto in tema sentimentale, la cantante ha deciso di ufficializzare pubblicamente la storia d’amore con il ballerino Ahlamalik Williams, di 36 anni più giovane. La pop star 61enne (62 ad agosto 2020), che da diversi anni preferisce accompagnarsi a fidanzati molto, molto più giovani, ha pubblicato su Instagram lo scatto di un bacio con Ahlamalik, in occasione dei 26 anni del giovane, festeggiati in isolamento, e il commento: “Tanti auguri amore mio. Non avrei potuto pensare a una persona migliore per trascorrere la quarantena“. Le voci e i rumors sulla loro relazione si rincorrevano da dicembre 2019, quando la coppia era stata paparazzata dal Sun sul balcone di un hotel di Miami, abbracciata. Ahlamalik è un suo ballerino, con lei in tour con lei dal 2015. “Non ... Leggi su dilei (Di martedì 28 aprile 2020)esce allo scoperto. Complice la quarantena, che fa capire molte cose, soprattutto in tema sentimentale, la cantante ha deciso di ufficializzare pubblicamente la storia d’amore con il ballerinoWilliams, di 36 anni più giovane. La pop star 61enne (62 ad agosto 2020), che da diversi anni preferisce accompagnarsi a fidanzati molto, molto più giovani, ha pubblicato su Instagram lo scatto di uncon, in occasione dei 26 anni del giovane, festeggiati in isolamento, e il commento: “Tanti auguri amore mio. Non avrei potuto pensare a una persona migliore per trascorrere la quarantena“. Le voci e i rumors sulla loro relazione si rincorrevano da dicembre 2019, quando la coppia era stata paparazzata dal Sun sul balcone di un hotel di Miami, abbracciata.è un suo ballerino, con lei in tour con lei dal 2015. “Non ...

