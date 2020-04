Fase 2, con ampie riaperture terapie intensive in crisi: date e numeri (Di martedì 28 aprile 2020) Dopo la conferenza stampa in cui il premier Giuseppe Conte ha annunciato il contenuto del Dpcm del 26 aprile sulla Fase 2, sul web e non solo sono stati in tanti a manifestare delusione per l’estrema prudenza con cui il Governo sta allentando le maglie del lockdown. Ma ad aver influenzato l’Esecutivo nel rimandare provvedimenti di ripartenza più “coraggiosi”, sarebbe stato un report compilato dal Comitato tecnico scientifico, ottenuto e diffuso dal Fatto Quotidiano. Il report degli esperti Tale documento, lungo circa 20 pagine e prodotto prima dell’adozione del Decreto, considera 92 scenari possibili a seconda della gradualità delle riaperture previste, e ne studia le rispettive ripercussioni sulla tenuta del sistema sanitario. E i risultati dell’analisi non hanno incoraggiato un’accelerazione nel ritorno alla ... Leggi su quifinanza "Sapete qual è la differenza tra Italia - Germania e Francia?". Sallusti - un'amarissima verità sulla Fase 2 di Conte

Conte bersagliato - è guerra alla Fase 2 del governo : dpcm scandalo istituzionale

ShooterHatesYou : Conte: Fase 2! Italiani: Ok però stavolta chiarezza, va bene? Non facciamo come l'altra volta. Conte: Si potranno… - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo fa a pezzi il discorsetto di #Conte. Gioca con le libertà fondamentali per blindarsi al g… - Rinaldi_euro : Fase 2, Rinaldi a Mattarella: 'È d'accordo con Conte? Controlli se è tutto regolare' - cosimocarb : RT @CesareDTrocchio: Fase 2, 'qualcuno gioca con la paura...' ha dichiarato Salvini in qualità di esperto. #TorniamoLiberi #Fase2 - mafberla : RT @sabrimaggioni: Riecco #ImmuniApp x #Fase2 #Arcuri: «In maggio il contact tracing, + avanti il diario clinico» Hanno già pianificato tu… -