Coronavirus | salgono a 11 le regioni con 0 contagi | i dettagli

Adnkronos : #Coronavirus, #Brusaferro (Iss): 'Riapriamo ma se contagi salgono nuovo stop' - RegioneER : Coronavirus, RIAPERTURA in SICUREZZA: da @RegioneER un altro milione di MASCHERINE PER I LAVORATORI emiliano-romag… - TargatoCN : Coronavirus Piemonte: scendono a 54 i decessi di pazienti positivi al Covid-10, salgono a oltre 4.442 i guariti - Riccbergna : Coronavirus in Liguria, oltre 5000 casi e 1120 vittime: i guariti salgono a 1430 - - lavocedialba : Coronavirus Piemonte: scendono a 54 i decessi di pazienti positivi al Covid-10, salgono a oltre 4.442 i guariti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono Coronavirus, salgono a 5 gli operatori guariti in Rsa Chiaravalle Il Lametino Coronavirus Sicilia, i contagi scendono anche a Catania

Scende il numero di contagi a Catania, dove i positivi sono 663. In totale ad oggi i pazienti positivi al Coronavirus in Sicilia sono 2.123, 475 sono ricoverati, di cui 35 in terapia intensiva, mentre ...

Coronavirus, conclusa alle 3 di notte la visita di Conte in Lombardia: "Grazie a tutti, tornerò presto"

Si è conclusa poco prima delle 3 di notte la visita a Brescia del premier Giuseppe Conte, arrivato in prefettura due ore prima, dopo le tappe a Milano e a Bergamo. "Grazie a tutti, tornerò presto", ha ...

Scende il numero di contagi a Catania, dove i positivi sono 663. In totale ad oggi i pazienti positivi al Coronavirus in Sicilia sono 2.123, 475 sono ricoverati, di cui 35 in terapia intensiva, mentre ...Si è conclusa poco prima delle 3 di notte la visita a Brescia del premier Giuseppe Conte, arrivato in prefettura due ore prima, dopo le tappe a Milano e a Bergamo. "Grazie a tutti, tornerò presto", ha ...