Alba Parietti con la parrucca Nera diventa Tokyo della Casa di carta

Alba Parietti non smette di sorprendere i fan durante la sua quarantena e, dopo essersi mostrata senza trucco, ha deciso di cambiare look in modo drastico, i suoi lunghi capelli hanno dato spazio ad un taglio corto a caschetto, ma si nasconde un segreto ecco cosa ha detto: "Stasera ho avuto un processo di identificazione, in due giorni mi sono sparata due serie da dieci de "La Casa di carta" e Tokyo si è impossessata di me. Ho preso la parrucca del mio mitico film "Il macellaio" e con una sforbiciata alle 2 del mattino mi sono trasformata da Alina in Tokyo", la Parietti non ci ha dato un taglio definitivo, si è limitata a indossare una parrucca per imitare la nota protagonista della serie tv spagnola. I fan sono rimasti davvero impressionati di fronte la trasformazione, soprattutto perché Alba non ha avuto timore di immortalarsi ...

Alba Parietti - sfuriata su Instagram : “Troppi imbecilli - non siamo pronti!”

gianninastar14 : @IDirettore2 @jinfry_77_ Ok ok. Ma persino Alba Parietti gli scrisse una lettera da innamorata pazza. Quell’uomo è EROS allo stato puro! - Chinnaaf : Alba Antonella Parietti sono dai carabinieri ti sto querelando - MaestroMiyagi3 : @FrancescaCphoto Ieri mi sono tirato 7 rasponi era dai tempi delle mutandine di Alba Parietti e Valeria Marini in n… - Brolly02 : RT @celgif: Alba Parietti naked – Il Macellaio (1998) #AlbaParietti #naked #IlMacellaio - ZerounoTv : Alba Parietti con capelli corti e frangia è sempre più irriconoscibile: “Sembri un’altra persona”… -

Alba Parietti, molto sensibile alle tematiche legate alla pandemia, si sfoga su Instagram e tuona contro chi trasgredisce in maniera grave alla quarantena.

“In due giorni mi sono sparata due serie da dieci de La casa di carta. Le serie televisive sono vere e proprie droghe soprattutto in tempi di Covid-19 e isolamento”. Una frase che in queste lunghe set ...Alba Parietti, molto sensibile alle tematiche legate alla pandemia, si sfoga su Instagram e tuona contro chi trasgredisce in maniera grave alla quarantena.