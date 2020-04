Ultime Notizie Roma del 27-04-2020 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 aprile 2020)dailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli Corona virus inizia la fase 2 ora la convivenza con il virus lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi Sara fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi non bisogna mai a darti la distanza di sicurezza deve essere di almeno un metro se non rispettiamo le precauzioni la curva Arisa Dirac aumenteranno i morti e avremmo danni irreversibili per la nostra economia Se ami d’Italia mantieni le distanze spiega il premier i vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della Libertà di culto dovrebbe essere chiaro a tutti che il servizio verso i poveri così significativo in questa emergenza nasce da una Fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti in particolare la vita sacramentale Lo afferma la Cioè in una ...