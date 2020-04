The Last of Us Part II nella bufera spoiler e i fan continuano a chiedere un lancio digitale (Di lunedì 27 aprile 2020) Gli spoiler per quanto riguarda la storia di The Last of Us Part II hanno iniziato a fare il giro del mondo, e i fan sono comprensibilmente delusi da questa situazione, per non dire altro. L'attesissima esclusiva PlayStation 4 è sta rinviata a data da destinarsi a causa della pandemia di Coronavirus, e da allora i fan hanno chiesto a gran voce un lancio digitale anticipato. Quelle richieste sono state rinnovate in seguito ai recenti spoiler e i giocatori vogliono a tutti i costi convincere Sony e Naughty Dog a un'uscita in formato digitale.Qui sotto, potete vedere una serie di tweet in cui i giocatori chiedono a gran voce la release digitale. Alcuni fan hanno chiamato in causa anche il director Neil Druckmann:Leggi altro... Leggi su eurogamer The Last of Us Part 2 a rischio spoiler? Chrome e Firefox danno una mano

The Last of Us Part II e gli enormi spoiler emersi in rete : tutto sarebbe stato causato da un dipendente furioso con Naughty Dog

The Last Dance - la recensione : Signore e signori - Michael Jordan e gli dei del basket (Di lunedì 27 aprile 2020) Gliper quanto riguarda la storia di Theof UsII hanno iniziato a fare il giro del mondo, e i fan sono comprensibilmente delusi da questa situazione, per non dire altro. L'attesissima esclusiva PlayStation 4 è sta rinviata a data da destinarsi a causa della pandemia di Coronavirus, e da allora i fan hanno chiesto a gran voce undigitale anticipato. Quelle richieste sono state rinnovate in seguito ai recentie i giocatori vogliono a tutti i costi convincere Sony e Naughty Dog a un'uscita in formato digitale.Qui sotto, potete vedere una serie di tweet in cui i giocatori chiedono a gran voce la release digitale. Alcuni fan hanno chiamato in causa anche il director Neil Druckmann:Leggi altro...

Kisu_hm : RT @Nerdmovieprod: Allarme Spoiler The Last of Us Part II: fuga di notizie online, rivelati molti #NaughtyDog #sony #TheLastOfUsPartII http… - _Jacooob : RT @N68_68: @darrentill2 Israel Adelasagna, The Last Spaghettibender - zazoomnews : The Last of Us Part 2 a rischio spoiler? Chrome e Firefox danno una mano - #rischio #spoiler? #Chrome #Firefox - HusnaSamanuri_ : RT @chensnoona: Hahahaha the last couple ajsjsj where is the lie ?????? - damiasyasyaa_ : RT @chensnoona: Hahahaha the last couple ajsjsj where is the lie ?????? -