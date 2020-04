Televisione e ‘Fase 2’: quali programmi torneranno in onda e quali restano ‘sospesi’. Ecco cosa vedremo (Di lunedì 27 aprile 2020) Il 4 maggio prenderà il via, tra dubbi e incertezze, la fase 2 annunciata ieri sera dal premier Giuseppe Conte davanti a 24 milioni di telespettatori. La programmazione in queste settimane è stata stravolta dall’emergenza sanitaria per il Coronavirus ma l’allentamento delle misure porterà anche il piccolo schermo verso una nuova fase, con il ritorno in onda di programmi sospesi e nuovi progetti. Cosa cambierà? UOMINI E DONNE TORNA IN STUDIO CON LA DE FILIPPI, AMICI INSIEME DA MAGGIO SU CANALE 5. PANICUCCI TORNA A MATTINO 5 Dal 20 aprile Uomini e Donne ha lanciato una nuova formula che non sta ottenendo risultati entusiasmanti, dal 4 maggio il date show tornerà all’origine. In maniera parziale, senza pubblico e nel rispetto delle direttive ma sarà proposta al pubblico la vecchia formula in studio con i protagonisti e con Maria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 aprile 2020) Il 4 maggio prenderà il via, tra dubbi e incertezze, la fase 2 annunciata ieri sera dal premier Giuseppe Conte davanti a 24 milioni di telespettatori. La programmazione in queste settimane è stata stravolta dall’emergenza sanitaria per il Coronavirus ma l’allentamento delle misure porterà anche il piccolo schermo verso una nuova fase, con il ritorno indisospesi e nuovi progetti. Cosa cambierà? UOMINI E DONNE TORNA IN STUDIO CON LA DE FILIPPI, AMICI INSIEME DA MAGGIO SU CANALE 5. PANICUCCI TORNA A MATTINO 5 Dal 20 aprile Uomini e Donne ha lanciato una nuova formula che non sta ottenendo risultati entusiasmanti, dal 4 maggio il date show tornerà all’origine. In maniera parziale, senza pubblico e nel rispetto delle direttive ma sarà proposta al pubblico la vecchia formula in studio con i protagonisti e con Maria ...

AnonymeRai : ? Televisione e ‘Fase 2’: ecco cosa vedremo e quali programmi torneranno in onda - Italia_Notizie : La fase 2 cambia anche la televisione: ecco i programmi in onda dal 4 maggio - zazoomblog : La fase 2 cambia anche la televisione: ecco i programmi in onda dal 4 maggio - - #cambia #anche #televisione: - Carlo_A_Macc : RT @MenegazziMarina: Annalisa Chirico a Non è l'arena sulla Fase 2: 'Il governo Conte è troppo debole, i virologi decidono per la politica'… - thewaterflea : RT @MenegazziMarina: Annalisa Chirico a Non è l'arena sulla Fase 2: 'Il governo Conte è troppo debole, i virologi decidono per la politica'… -

Ultime Notizie dalla rete : Televisione ‘Fase Coronavirus: p.Chigi, 'diretta Fb e collegamento tv raggiunge ampio numero persone' Affaritaliani.it