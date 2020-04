Sui meridionali “inferiori” di Feltri, Marisa Laurito: «Ma mi faccia il piacere!» (Di lunedì 27 aprile 2020) Lui dice che «i meridionali in molti casi sono inferiori», lei ribatte che «questi sono vecchi stereotipi, andrebbero dimenticati». E l’altro come commenterebbe? «Ma mi faccia il piacere!». L’altro in questione è Totò, che Marisa Laurito (la «lei») si immagina mentre fa spallucce e da «gran signore qual era» liquida così la questione aperta tre giorni fa da Vittorio Feltri (il «lui») nel programma di Rete4 Fuori dal coro: l’inferiorità congenita di chi è nato e vive nel Sud Italia. Leggi su vanityfair Non è L'Arena - Vittorio Feltri sui "meridionali inferiori" e Libero non venduto al Sud

AGCOM : la sanzione a Mario Giordano per l’intervista a Vittorio Feltri sui meridionali inferiori

ciropellegrino : #Agcom avvia procedimento sanzionatorio per #MarioGiordano per aver lasciato #VittorioFeltri libero di vomitare odi… - luigidimaio : In questi giorni abbiamo sentito, nuovamente, esternazioni poco felici e piuttosto aggressive sui meridionali. Este… - NicolaPorro : Hanno suscitato un putiferio le parole di @vfeltri sui meridionali. @GcristianoD ci racconta perché le critiche pio… - lightmoon972 : RT @GiusiFasano: Mi sono spaccata la schiena di lavoro, ho vissuto da povera nella ricca Brianza, ho studiato di notte, mi sono innamorata… - giornalettismo : Vittorio #Feltri a #NonelArena cerca di chiarire le sue affermazioni sui meridionali, motivandole con ragioni econo… -

