Stanco della quarantena passa l' intera giornata sul bus | A casa mi annoiavo

GiovanniCarbog1 : RT @IlariaBifarini: Uomo di 70 anni si dà fuoco nel suo appartamento.”La vittima aveva deciso di farla finita, stanco della vita monotona c… - AndreaSchiar : RT @IlariaBifarini: Uomo di 70 anni si dà fuoco nel suo appartamento.”La vittima aveva deciso di farla finita, stanco della vita monotona c… - Leo157Zotti : RT @IlariaBifarini: Uomo di 70 anni si dà fuoco nel suo appartamento.”La vittima aveva deciso di farla finita, stanco della vita monotona c… - aldoferriconi : RT @IlariaBifarini: Uomo di 70 anni si dà fuoco nel suo appartamento.”La vittima aveva deciso di farla finita, stanco della vita monotona c… - Taxistalobbyst : RT @IlariaBifarini: Uomo di 70 anni si dà fuoco nel suo appartamento.”La vittima aveva deciso di farla finita, stanco della vita monotona c… -

Ultime Notizie dalla rete : Stanco della

Today

RIMINI. Vivere le restrizioni del Coronavirus come se si fosse in vacanza? Per il riminese Giovanni Zavatta, 64 anni, titolare di un’azienda di idraulica per assistenza e impiantistica, è quasi così.Si complicano le trattative per il prolungamento contrattuale di Sebastian Vettel con la Ferrari; sono in molti a puntare sul possibile ritorno di Fernando Alonso ...