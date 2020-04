Settimana all' insegna dell' instabilità | in arrivo due perturbazioni

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 27 aprile 2020) Roma - Dopo una domenica caratterizzata da tempo in parte soleggiato, fatta eccezione per l'; al Sud associata al vortice afro mediterraneo e per qualche temporale al Nord soprattutto su Alpi e Triveneto, la nuovasi preannuncia decisamente più dinamica. L'alta pressione presente in Atlantico verrà infatti sostituita da una circolazione depressionaria via via più profonda che si organizzerà a oveste isole Britanniche. Da questo vortice si dipartirà una prima perturbazione che raggiungerà l'Italia nella giornata di martedì portando venti tesi, piogge a tratti abbondanti e anche dei temporali, in particolare al Nord e sulle regioni centrali tirreniche ma con qualche influenza seppur più marginale anche sul restoa Penisola. Da mercoledì il vortice anglosassone punterà verso l'Europa ...