Petrolio, crollo senza fine per Wti (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. – (Adnkronos) – Nuova seduta con crolli verticali per i prezzi petroliferi, in particolare per il Wti che fa segnare – sui persistenti timori di un eccesso di offerta – un calo di oltre il 22 per cento a 13,15 dollari mentre il Brent ‘contiene i danni’ a -5,41 % e 20,28 dollari al barile. Giù anche le quotazioni del gas naturale che perdono il 6,60 a 1,63 dollari. L'articolo Petrolio, crollo senza fine per Wti proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Petrolio - crollo senza fine per Wti

Sono le Venti (Nove) - dalle ipotesi per riaprire al crollo del prezzo del petrolio : rivedi l’ultima puntata del programma di Peter Gomez

Borse in rosso. Continua il crollo del petrolio - spread sopra i 250 punti (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. – (Adnkronos) – Nuova seduta con crolli verticali per i prezzi petroliferi, in particolare per il Wti che fa segnare – sui persistenti timori di un eccesso di offerta – un calo di oltre il 22 per cento a 13,15 dollari mentre il Brent ‘contiene i danni’ a -5,41 % e 20,28 dollari al barile. Giù anche le quotazioni del gas naturale che perdono il 6,60 a 1,63 dollari. L'articoloper Wti proviene da Ildenaro.it.

6000sardine : #unanuovaFase2 #petrolio -37$ barile. Il crollo segna una svolta verso la transizione energetica e sugli sforzi per… - NicolaMorra63 : Questo è il crollo del prezzo del petrolio nelle ultime settimane. Se non si capisce l'entità dello shock economic… - MediasetTgcom24 : Petrolio, crollo Wti senza precedenti: minimo storico del -101%, barile sotto zero dollari #Petrolio… - SBaronceli : RT @6000sardine: #unanuovaFase2 #petrolio -37$ barile. Il crollo segna una svolta verso la transizione energetica e sugli sforzi per limita… - Covid19NewsLive : #Coronavirus, #Petrolio, crollo senza fine per Wti. In calo di oltre il 22 per cento a 13,15 dollari #27aprile -