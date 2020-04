Morgan in tv voglio cambiare vita e parla della figlia appena nata (Di lunedì 27 aprile 2020) Il cantante Morgan è stato ospite a ‘La vita in diretta’ parla degli ultimi avvenimenti e fare una promessa alla figlia appena nata. Durante l’isolamento forzato e l’emergenza coronavirus ha avuto modo di riflettere e di restare solo con i suoi pensieri. Per la piccola vuole cambiare vita: «voglio ripulirmi da tutto quello che non va bene, ho deciso di affrontare un risanamento totale, per sempre. Quindi tutto ciò che è stato, le cattive abitudini, cattive esperienze, automedicazioni, da lunedì verranno rimosse. È l’unico grande insegnamento in questa solitudine. Mi sono trovato con me stesso e ho visto che non andava bene». Morgan ha avuto da poco una bambina, Maria Eco, con la sua attuale compagna, racconta poi l’esperienza da neopadre in quarantena. «Mettere al mondo un essere umano durante ... Leggi su people24.myblog La Vita in Diretta - Morgan vuole cambiare vita e confessa "Voglio ripulirmi"

“Ecco cosa vogliono farmi”. Domenica In - le preoccupanti parole di Morgan in diretta. Mara Venier senza parole : cosa è successo

Domenica In - Morgan da Mara Venier : “Voglio essere il padre che le mie figlie meritano” (Di lunedì 27 aprile 2020) Il cantanteè stato ospite a ‘Lain diretta’degli ultimi avvenimenti e fare una promessa alla. Durante l’isolamento forzato e l’emergenza coronavirus ha avuto modo di riflettere e di restare solo con i suoi pensieri. Per la piccola vuole: «ripulirmi da tutto quello che non va bene, ho deciso di affrontare un risanamento totale, per sempre. Quindi tutto ciò che è stato, le cattive abitudini, cattive esperienze, automedicazioni, da lunedì verranno rimosse. È l’unico grande insegnamento in questa solitudine. Mi sono trovato con me stesso e ho visto che non andava bene».ha avuto da poco una bambina, Maria Eco, con la sua attuale compagna, racconta poi l’esperienza da neopadre in quarantena. «Mettere al mondo un essere umano durante ...

GiorgioSann : Morgan attacca Asia Argento e confessa: “Voglio ripulirmi” - Zerounotvmusic : Morgan attacca Asia Argento e confessa: “Voglio ripulirmi” - Ary1797 : RT @Radio105: 'Voglio ripulirmi da tutto quello che non va bene. Ho deciso di affrontare un risanamento totale, per sempre'? #Morgan #Asia… - Radio105 : 'Voglio ripulirmi da tutto quello che non va bene. Ho deciso di affrontare un risanamento totale, per sempre'?… - infoitcultura : Domenica In, Morgan da Mara Venier: “Voglio essere il padre che le mie figlie meritano” -

Ultime Notizie dalla rete : Morgan voglio La Vita in Diretta, Morgan vuole cambiare vita e confessa “Voglio ripulirmi” SoloDonna Domenica In, Morgan da Mara Venier: “Voglio essere il padre che le mie figlie meritano”

A Domenica In, Morgan, in collegamento da Mara Venier, è tornato a parlare della querelle con Bugo e si è confessato sulle donne della sua vita.

Asia Argento risponde su Instagram agli attacchi di Morgan

Risposta piccata di Asia Argento a Morgan, dopo le dichiarazione rilasciate dall'ex cantante dei Bluvertigo a La Vita in Diretta.

A Domenica In, Morgan, in collegamento da Mara Venier, è tornato a parlare della querelle con Bugo e si è confessato sulle donne della sua vita.Risposta piccata di Asia Argento a Morgan, dopo le dichiarazione rilasciate dall'ex cantante dei Bluvertigo a La Vita in Diretta.