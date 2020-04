Le tre regole d’oro di Bruxelles riscoperte dal Governo italiano (e da non dimenticare) (Di lunedì 27 aprile 2020) Le tre regole d’oro dell’Ue riscoperte dal Governo italiano Nel dibattito in merito alle decisioni prese dal Consiglio Europeo del 23 aprile, da più parti non si è esitato a parlare di risultato di portata storica sebbene, di scritto, non ci sia ancora nulla. Ma non credo sia un’esagerazione, perché questa riunione ha segnato un importante punto di discontinuità con il passato. Il pacchetto di strumenti economici e finanziari che l’UE intende mettere in campo nelle prossime settimane avrà un ruolo fondamentale sia per affrontare le crisi generate all’epidemia, ma anche nel dibattito – non più procrastinabile – sul futuro dell’Unione Europea. Se analizziamo le crisi che l‘Unione Europea ha dovuto affrontare negli ultimi 12 anni – quella finanziaria, poi divenuta economica e sociale, ... Leggi su tpi Nuova ordinanza Regione Veneto/ Testo - riapertura attività : Zaia - "regole strette"

Ore di punta - mascherine e prezzi - ecco le nuove regole per autobus - metro e treni

"Ha violato le regole della quarantena". Bianca Guaccero - disastro Salemi a Pronto detto fatto (in diretta) : costretta a intervenire (Di lunedì 27 aprile 2020) Le tred’oro dell’UedalNel dibattito in merito alle decisioni prese dal Consiglio Europeo del 23 aprile, da più parti non si è esitato a parlare di risultato di portata storica sebbene, di scritto, non ci sia ancora nulla. Ma non credo sia un’esagerazione, perché questa riunione ha segnato un importante punto di discontinuità con il passato. Il pacchetto di strumenti economici e finanziari che l’UE intende mettere in campo nelle prossime settimane avrà un ruolo fondamentale sia per affrontare le crisi generate all’epidemia, ma anche nel dibattito – non più procrastinabile – sul futuro dell’Unione Europea. Se analizziamo le crisi che l‘Unione Europea ha dovuto affrontare negli ultimi 12 anni – quella finanziaria, poi divenuta economica e sociale, ...

janlucas1971 : @francescatotolo Tutto per le ridicole regole che devono rispettare, se avessero potuto sparare sul veicolo magari… - hatefulheight : RT @prestamiunsogno: Trovo ingiusto che anche paesini come il mio in cui ci sono letteralmente tre contagiati debbano rimanere bloccati com… - Maxredblack1 : @macho_morandi Io rispetto le regole sono da 50 giorni chiuso in casa. A me comincia a dare al cazzo vedere che sto… - magicmommi : La Fase due quindi vorrà dire tornare a correre. Per chi lo ha sempre fatto fino a marzo e si è fermato due mesi co… - VirgilioZanni : RT @vruggero75: @LegaSalvini Molto meglio chi specula sulla pelle degli Italiani rivendendo mascherine cinesi a tre volte il loro prezzo! Q… -

Ultime Notizie dalla rete : tre regole Tre regole per superare i mercati ribassisti Advisoronline Campionato di calcio, due italiani su tre contrari alla ripresa

ROMA – Due italiani su tre, il 64% per l’esattezza, sono contrari alla ripresa dei campionati di calcio professionistici. Accetta Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di ...

Napoli, l'associazione tecnici e costruttori: "Regole semplici negli appalti"

La ripresa nel settore delle costruzioni e degli appalti pubblici deve avvenire con l'applicazione di "semplici regole" che partano dalla "semplificazione delle procedure, dalla t ...

ROMA – Due italiani su tre, il 64% per l’esattezza, sono contrari alla ripresa dei campionati di calcio professionistici. Accetta Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di ...La ripresa nel settore delle costruzioni e degli appalti pubblici deve avvenire con l'applicazione di "semplici regole" che partano dalla "semplificazione delle procedure, dalla t ...