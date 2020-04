«Le seconde case? Bisogna rimanere in quella di residenza» (Di lunedì 27 aprile 2020) “Non si possono raggiungere le seconde case nell’ambito di questo DPCM. Bisogna rimanere nella casa di residenza”: Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e dei trasporti a La vita in diretta su Raiuno scioglie negativamente il nodo gordiano sulle seconde case dopo i legittimi dubbi di stamattina visto che il provvedimento non le citava tra i divieti. «Le seconde case? Bisogna rimanere in quella di residenza» C’è da registrare che invece in Veneto lo spostamento individuale su tutto il territorio regionale per recarsi alle seconde case di proprietà o alle imbarcazioni ormeggiate al di fuori del Comune di residenza per la manutenzione e la riparazione. Lo prevede la nuova ordinanza annunziata oggi dal presidente Luca Zaia. Relativamente a queste norme le prescrizioni entreranno in vigore alle ore 6.00 di domani. La Fase 2 ... Leggi su nextquotidiano Seconde case - sparisce divieto dal Dpcm/ In Veneto raggiungibile anche imbarcazione

La rivolta delle Regioni : Fontana lavora per le messe aperte e Zaia per le seconde case

