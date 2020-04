L’app che ti fa vedere e commentare i film insieme agli amici

Leggi su wired

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Foto: AirTime)In questo periodo di permanenza forzata a casa per via della pandemia di Covid-19, le applicazioni sono il metodo più pratico e immediato per tenersi in contatto con gli. Dato che è vietato aggregarsi fisicamente ci sono soluzioni per incontrarsi in modo virtuale in tutta sicurezza. Una delle ultime proposte si chiama AirTime e mette sul piatto un’idea molto interessante, quella di creare una vera e propria stanza virtuale. Si potrebbe considerare come una versione più pensata alla sicurezza di quell’Houseparty che ha avuto non pochi problemi di privacy. Segue la filosofia del divertimento condiviso andando peraltro a focalizzarsi su una buona serie di contenuti pronti all’uso come, musica, notizie e dirette live. AirTimes si può scaricare gratuitamente su Android e su iPhone, richiede il numero di telefono e ...