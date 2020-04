Harry e Meghan | Spendono troppo | le cifre prossime alla bancarotta

Leggi su chedonna

(Di lunedì 27 aprile 2020)sono quasi in un mare di guai finanziari: i media americani hanno fatto i conti in tasca ai Sussex e le cose vanno proprio male. Quanto? Avevano deciso di inseguire il sogno di una vita più semplice e meno esposta agli interessi della stampa internazionale, ma almeno per ora stanno clamorosamente mancando l’obiettivo. … L'articolo: leè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it