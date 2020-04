FIGC e Nazionali esprimono sostegno alla “Festa dei Camici Bianchi” (Di lunedì 27 aprile 2020) La FIGC manifesta la sua vicinanza ai medici e a tutto il personale sanitario aderendo all’appello per la Festa dei Camici Bianchi La FIGC risponde positivamente alla proposta dell’istituzione della Festa dei Camici Bianchi, una giornata (nello specifico si parla del 20 febbraio) dedicata a tutto il personale sanitario. Ecco un estratto del comunicato: «Anche la FIGC darà il suo sostegno alla Giornata di Festa dei Camici Bianchi. Il presidente federale Gabriele Gravina e i commissari tecnici della Nazionale maschile e femminile, Roberto Mancini e Milena Bertolini, hanno sottoscritto l’appello del regista Ferzan Ozpetek rilanciato da SIAE affinché il 20 febbraio di ogni anno, a partire dal 2021, diventi una giornata dedicata a medici, infermieri, farmacisti e a quanti lavorano negli ospedali». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 FIGC - Gravina non dimentica la Coppa Italia e nazionali : "Non ci sono solo i campionati"

Emergenza Coronavirus : la FIGC sospende tutti gli stage delle Nazionali

