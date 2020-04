Fase 2, Rezza dell’Iss: “Il nemico è il Covid non il lockdown” (Di lunedì 27 aprile 2020) Intervistato da ‘Radio 24’ l’esperto dell’Iss Gianni Rezza ha spiegato che la Fase 2 è un rischio che bisogna correre e che il lockdown non va criticato. A partire dal prossimo 4 maggio ci saranno un graduale ritorno al mondo del lavoro. I cittadini, inoltre, verranno lasciati liberi di passeggiare e allenarsi. In ogni caso … L'articolo Fase 2, Rezza dell’Iss: “Il nemico è il Covid non il lockdown” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Coronavirus - Rezza (Iss) : “Fase 2? Irrinunciabile - ma virus continuerà a circolare. Il nemico è il Covid - non le misure di contenimento”

