Fase 2: anche i fidanzati sono congiunti, in attesa delle FAQ del Palazzo Chigi (Di lunedì 27 aprile 2020) anche i fidanzati sono congiunti e potrebbero incontrarsi a partire dal 4 maggio, a patto di rispettare tutte le precauzioni del caso (evitare assembramenti ed osservare scrupolosamente il distanziamento sociale). Badate che quanto appena detto non è (ancora) ufficiale: bisognerà attendere la pubblicazione delle FAQ del Palazzo Chigi per poterne parlare in tutta certezza (sarebbe sbagliato considerarla già cosa fatta, come pure arrendersi all'idea di non poter ancora incontrare il proprio fidanzato o la propria fidanzata, anche se siamo curiosi di capire come le autorità competenti appureranno se la relazione di cui si discute sia o meno stabile, come richiesto). Come riportato da 'ilmessaggero.it', per congiunti, almeno da una prima interpretazione, si intendono parenti e affini, e quindi coniugi, conviventi, fidanzati stabili e affetti stabili.

