Coronavirus | Crimi | ‘stop polemiche | prudenza e responsabilità per uscirne’

(Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “La cosiddetta ‘fase 2′ non è ancora stata avviata e già in tanti hanno iniziato a polemizzare. Eppure, fin dall’insorgere dell’emergenza, il governo si sempre è assunto la responsabilità di scelte importanti senza farsi influenzare dal comune sentire, arrivando a decidere solo dopo essersi affidato alla competenza di pareri tecnici e rilievi scientifici, e tenendo conto di tutte le esigenze economiche, sociali e sanitarie. Oggi ci troviamo a dover assumere una decisione estremamente delicata. Due le strade. Potremmo riaprire tutte le attività sul territorio nazionale il più presto possibile, ma con il rischio di una ricaduta, di una nuova ondata di contagi che si rivelerebbe ben più disastrosa ed insostenibile per il Paese, che potrebbe non reggere un nuovo ...