Coronavirus, calano ancora i contagi nel Lazio: ecco la mappa aggiornata delle Asl (Di lunedì 27 aprile 2020) calano ancora i contagi nel Lazio: 83 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Si conferma stabile il trend, con i nuovi contagi sempre sotto quota 100. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio: 48 ore senza decessi a Roma, trend nuovi contagi stabile. La mappa dei casi Comune per Comune Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle Asl e A.O Asl Roma 1: 12 nuovi casi positivi. 2 decessi: 2 donne di 78 e di 87 anni con patologie pregresse. 19 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da oggi operativo il laboratorio H24 per test #covid19. Da oggi le USCA-R a lavoro per completare indagine epidemiologica all’Ateneo Salesiano. Asl Roma 2: 13 nuovi casi positivi. 2 decessi: una donna di 74 anni e un uomo di 93 anni. 3 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus nel mondo : in Usa calano i decessi; Nessun morto in Cina

