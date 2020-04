Conte rettifica | “I congiunti sono anche i fidanzati e gli affetti stabili”

Leggi su bitchyf

(Di lunedì 27 aprile 2020) La polemica montata da ArciGay e Monica Cirinnà ha avuto i suoi effetti e con una nota da Palazzo Chigi è statoto che nella categoria deientrano a far partee glistabili, ovvero le relazioni d’amicizia duratura. Più precisamente si legge: “Parenti e affini, coniuge, conviventi,stabili,stabili”. In questo modo il nostro Governo non ha discriminato nessuno equiparando le coppie diche vivono separati alle coppie sposate. Insomma, dal prossimo 4 maggio sarà possibile andare a trovare – oltre la zia che non vedevamo dalla prima comunione –i nostri compagni ed i nostri migliori amici. Ecco cosa aveva detto Monica Cirinnà prima di questo aggiornamento: “Condivido la prudenza del Governo nella scelta di graduare le aperture:...