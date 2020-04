Coldiretti: atteso contenimento dei prezzi del carburante (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Il crollo delle quotazioni del petrolio deve fare sentire il suo effetto anche sulla spesa degli italiani con il minor costo dei carburanti in un Paese come l’Italia dove l’85% dei trasporti commerciali avviene per strada. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla caduta libera dei prezzi del petrolio Wti per effetto delle speculazioni e della pandemia. “L’andamento del greggio è destinato a contagiare l’intera economia con effetti sulla competitività delle imprese in una situazione in cui la logistica in Italia – sottolinea in una nota la Coldiretti – arriva ad incidere fino dal 30 al 35% sul totale dei costi per frutta e verdura”. “Il contenimento dei prezzi del carburante – spiega l’associazione – è atteso in una situazione in cui per effetto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Il crollo delle quotazioni del petrolio deve fare sentire il suo effetto anche sulla spesa degli italiani con il minor costo dei carburanti in un Paese come l’Italia dove l’85% dei trasporti commerciali avviene per strada. È quanto afferma lain riferimento alla caduta libera deidel petrolio Wti per effetto delle speculazioni e della pandemia. “L’andamento del greggio è destinato a contagiare l’intera economia con effetti sulla competitività delle imprese in una situazione in cui la logistica in Italia – sottolinea in una nota la– arriva ad incidere fino dal 30 al 35% sul totale dei costi per frutta e verdura”. “Ildeidel– spiega l’associazione – èin una situazione in cui per effetto ...

Coldiretti: atteso contenimento dei prezzi del carburante

(Teleborsa) - Il crollo delle quotazioni del petrolio deve fare sentire il suo effetto anche sulla spesa degli italiani con il minor costo dei carburanti in un Paese come l'Italia dove l'85% dei trasp ...

