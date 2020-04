Ceferin: «Il calcio sta affrontando una crisi senza precedenti» (Di lunedì 27 aprile 2020) Aleksander Ceferin ha parlato dopo l’annuncio della UEFA che ha erogato i 236,5 milioni per le 55 Federazioni europee Dopo aver annunciato l’importante finanziamento che la UEFA ha destinato alle sue 55 Federazioni, sono arrivate anche le parole del presidente Aleksander Ceferin. «Il nostro sport sta affrontando una sfida senza precedenti, provocata dal COVID-19. La UEFA vuole aiutare i suoi membri a rispondere in modo adeguato alle loro esigenze. Di conseguenza, abbiamo concordato un pagamento fino a 4,3 milioni di euro per Federazione, che verrà versato per il resto di questa stagione e nella successiva, che può essere utilizzato come i nostri membri ritengono più opportuno per ricostruire la comunità calcistica. Credo che questa sia una decisione responsabile, per aiutare il più possibile tutti, e sono orgoglioso ... Leggi su calcionews24 Calcio - Aleksander Ceferin : “La Champions League deve finire il 3 agosto : possibile che non si riprende a giocare”

Calcio - Ceferin : “Champions League ad agosto : meglio avere le partite in tv e senza tifosi che non averle del tutto”

